Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un en zor kararı!

Yeni sezona yeni teknik direktör ve yeni umutlarla ‘Merhaba’ diyen Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yaptığı nokta dokunuşlar sürerken, Portekizli teknik adamın kampa kadar ön libero ve golcü transferi istemesiyle sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısı 20’ye ulaşacak. Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin ligin başlayacağı 5 Ağustos tarihine kadar kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısını 14 indirmesi, bunun için de en az 6 futbolcuyla yolları ayırmak için bir formül üretmesi gerekiyor.

Mevcut kadroda 18 yabancı var

Yeni seçilen TFF yönetiminin, yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı olarak kulüplerin isteği doğrultusunda karar alacaklarını belirtmesiyle 2022-23 sezonuna 14 yabancı kuralının aynen devam etmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe’de şimdiden 18 yabancı futbolcu bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertlilerin kadrosunda yabancı oyuncu olarak Kim Min-Jae, Attila Szalai, Diego Rossi, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand, Filip Novak, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Enner Valencia ve Mergim Berisha yer alıyordu.

Dört isim kiradan dönüyor

Kiradan dönecek olan Mauricio Lemos, Samatta, Steven Caulker, Max Meyer ile yeni transferler Bruma ve Lincoln Henrique ile birlikte Fenerbahçe’de yabancı sayısı şu an için 18’e çıkmış durumda. Yeni teknik direktör Jorge Jesus’un istediği bir ön libero ve santrforun takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 20’ye ulaşacak. Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden Kim Min Jae, Attila Szalai, Diego Rossi, Miguel Crespo, Pelkas ve Tisserand’a teklifler geldiği bilinirken bu oyuncular için de son kararı Jesus verecek.

Üç futbolcu görüşme odasına

Gerek maliyetleri yüksek olduğu için gerek forma şansları azaldığı için Gustavo ve Novak ile talibi çıkmazsa Tisserand’ın görüşme odasına çağrılması bekleniyor. Bununla beraber Jesus’un Gustavo ile idmanlarda yakından ilgilendiği, Brezilyalının alacaklarında indirim yapması durumunda kadroda kalabileceği belirtiliyor. Kiradan dönecek olan Lemos, Samatta, Caulker ve Meyer’in kalma şansının düşük olduğu ve yeniden kiraya verilmelerinin beklendiği dile getirildi. Tüm bu bilinmezlikleri Jesus’un netleştirip kadrodaki yabancı sayısını 5 Ağustos tarihinden önce 14’e indirmesi gerekiyor.