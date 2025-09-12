  1. Haberler
  Süper Lig'in İlk Devresindeki Derbi Tarihleri Açıklandı

Süper Lig’in İlk Devresindeki Derbi Tarihleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ilk yarısında oynanacak maç programını açıkladı. Programın duyurulmasıyla birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği derbi tarihlerine de netlik kazandı.

İlk Derbi Ekim Ayında

Süper Lig’in ilk devresindeki derbiler 4 Ekim’de başlayacak. Ligin dev mücadelesinde Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Kasım Ayında Derbi Fırtınası

Kasım ayı ise derbilerin en yoğun yaşanacağı dönem olacak.

  • Galatasaray-Trabzonspor derbisi 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de yapılacak.

  • Bu derbiden bir gün sonra, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sahne alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 1 Aralık’ta

Sezonun en çok beklenen mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

TFF’den Açıklama

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig’de bu sezon uygulanacak maç saatlerinin 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği ifade edildi. Ayrıca saha bilgisi henüz açıklanmayan karşılaşmaların statlarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Futbolseverler, sezonun ilk yarısında birbirinden kritik derbilerle nefes kesen bir rekabet yaşayacak.

