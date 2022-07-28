Fenerbahçe’nin son gözdesi Luan Peres! Anlaşma tamam iddiası…

Kim Min-Jae’yi 18 milyon euro karşılığında Napoli’ye gönderen Fenerbahçe, Güney Koreli’nin yerini doldurmak üzere. Marsilya’da forma giyen 1.90 metre boyundaki stoper Luan Peres’i transfer etmek üzere olan sarı lacivertli ekip, Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. .

Kim Min Jae’nin ayrılığının ardından son olarak Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi İstanbul’a getiren Fenerbahçe’nin, Marsilya’dan Luan Peres ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya tarafından geçtiğimiz günlerde doğrulanan Transfer görüşmelerinde ciddi mesafe alındığı ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertli takıma sıcak baktığı iddia edildi.

Luan Peres kimdir?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya’da dünyaya geldi. Profesyonel Futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro…