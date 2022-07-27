İbrahim Tatlıses’in başı dertte! İlk eşi Adalet Durak’tan suç duyurusu

Şanlıurfa’da yaşayan Adalet Durak, “O kara peçeli ve oğlu var ya; evime domuz yağı sürmüşler” sözlerini kullanan İbrahim Tatlıses’e hakaret davası açtı.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Adalet Durak, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Adalet Durak, “Kıyafetlerimden dolayı bana ‘karayılan’, dini inancımdan dolayı ise bana ‘büyücü’ dedi” diyerek, bu şekilde hakarete uğradığını ifade etti.

NE OLMUŞTU

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında ilk eşi Adalet Durak ve oğlu Ahmet Tatlı için, “Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş, kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım… Daha da alırdım lakin o kara peçeli ve oğlu var ya; evime domuz yağı sürmüşler” demişti.