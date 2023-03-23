Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan Mauro Icardı için ‘Aşkın Olayım’ yanıtı…

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan Mauro Icardı için ‘Aşkın Olayım’ yanıtı…
4 views
23 Mart 2023 - 15:35

Galatasaray’ın sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gösterdiği performans sonrası taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Sarı – kırmızılı yıldız için sarı – kırmızılı futbolseverler, Simge Sağın’ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısını tribünde seslendirmişti. Icardi’nin gol müziği olan parça için ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 1

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain’den dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi’yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Arjantinli futbolcu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplamıştı.

117

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 2

Mauro Icardi için sarı – kırmızılı taraftarlar, oyuncunun attığı gollerden sonra Simge Sağın’ın ‘Aşkın Olayım’ şarkısını tribünde seslendirmişti.

217

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 3

Bu gelişme sonrasında Icardi ve Simge Sağın, Instagram üzerinden birbirlerini takibe almışlardı.

317

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 4

Yıldız ismin gol müziği olan parça için ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan açıklama geldi.

417

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 5

İşte Simge Sağın’ın sözleri;

517

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 6

“BEŞİKTAŞ’I DAHA ÖNCE TAKİPTEN ÇIKMIŞTIM”

“Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım ben takip ediyordum ama onlar beni etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım takipten.”

617

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 7

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM”

“Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum.”

717

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 8

“MAÇA DAVET GELMEDİ”

“Şu anlık Galatasaray maçına herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?”

817

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 9
917

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 10
1017

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 11
1117

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 12
1217

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 13
1317

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 14
1417

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 15
1517

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 16
1617

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Mauro Icardı için 'Aşkın Olayım' yanıtı... - Sayfa 17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremKahramanmaraş’ta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
ABD’de göz damlasındaki bakteri nedeniyle ölenlerin sayısı artıyorABD’de göz damlasındaki bakteri nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
YSK’dan yeni duyuru: Bugün son gün…YSK’dan yeni duyuru: Bugün son gün…
O isim Mansur Yavaş’ın çıkışına kapıyı kapattı! Sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı…O isim Mansur Yavaş’ın çıkışına kapıyı kapattı! Sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP en başından beri yedinci ortaktı, masanın altından üstüne çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan: HDP en başından beri yedinci ortaktı, masanın altından üstüne çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan Mauro Icardı için ‘Aşkın Olayım’ yanıtı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Oyumuz yüzde 25 civarında’ demişti! Ahmet Özal’ın ilk gün topladığı imza sayısı olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç kadının sorusu sosyal medyayı salladı! Nihat Hatipoğlu ilk sahurda gündem oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acı gerçeği yıllarca gizlemişti… Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İş insanı İnan Kıraç’a kızından kötü haber! Şirket hissesine tedbir konuldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya bu sözlerle çalkalanıyor… Aylar sonra acı itiraf!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
11 şehirde temeller atılıyor! Bakan Kurum’dan CNN TÜRK’e özel açıklamalar: 46 bin konutun sözleşmesini yaptık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta 5.3 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışına CHP’den ilk yorum… Dicle Canova kulis bilgilerini aktardı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !