Antwerp Başakşehir maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş müsabakasında da Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma bu akşam gerçekleşecek. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antwerp Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Başakşehir bu akşam Belçika takımı Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalması durumunda ise müsabaka uzatmaya gidecek. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber yönetecek.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 21.45’te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Başakşehir – Antwerp mücadelesinde Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Schuettengruber’in yardımcılıkları Roland Brandner ile Robert Steinacher olacak.

ANTWERP

Belçika Ligi’nde yeni sezona 4 maçta 12 puanla başlayan Antwerp, İstanbul’dan 1-1’le döndükten sonra hafta sonunu maç yapmadan geçti. Federasyon, Gent ve Anderlecht’le birlikte Antwerp’e de Avrupa’da rövanş maçına çıkacakları için özel izin verdi.

İlk maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Viktor Fischer ve Michel-Ange Balikwisha henüz iyileşmedi; rövanşta da forma giymeleri beklenmiyor. Orta alandan Pieter Gerkens sarı kart cezalısı.

İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen, Fenerbahçe günlerinden hatırlayacağımız Vincent Janssen bu kez ilk 11 başlayabilir.

Eldivenler Jean Butez’e emanet. Butez bu sezon 9 resmi maça çıktı, 6’sında kalesini gole kapattı.

Savunmanın lideri La Liga ve Premier Lig tecrübesi olan Toby Alderweireld…

Ajax altyapısından yetişme, Hertha Berlin’den transfer ettikleri Jurgen Ekkelenkamp ve yine bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Michael Frey dikkat edilmesi gereken diğer isimler…

BAŞAKŞEHİR

1-1 sonrası Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’u 2-0’la geçen Başakşehir, Konyaspor’la birlikte ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen iki takımdan biri olarak göze çarpıyor.

4 Avrupa maçında 3 asist yapan Mounir Chouiar, ilk maçta tek golü atan isimdi.

1-1’lik maçta yedek kulübesinden çıkamayan Mesut Özil ise ligde siftah yaptı; son 10 dakika sahaya çıktı. Özil, Belçika kafilesinde de yer aldı. Tüm gözler onun ve vereceği katkının üzerinde…

İsrail’den Maccabi Netanya ve İzlanda’dan Breidablik engellerini aşan Başakşehir, Belçika’dan Antwerp’i de eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalmak istiyor.

Savunmada Leo Duarte, orta alanda Lucas Biglia, hücumda Patryk Szysz; TD Emre Belözoğlu’nun en güvendiği oyuncular…