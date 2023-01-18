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Meral Akşener’den Erdoğan’ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt

Meral Akşener’den Erdoğan’ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt
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18 Ocak 2023 - 17:41

Son dakika… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret eden seçim açıklaması için ilk yanıtını verdi.

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