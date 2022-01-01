Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Fatma Girik’in hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Sosyal medyada pek çok nülü isim Fatma Girik’in ardından duygusal vedalarını paylaştı.
Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik’in Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Girik’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, CNN Türk canlı yayınında konuşan Orhan Gencebay, “Çok üzüldüm, çok büyük bir kayıptır. Son zamanlarda durumu çok hassastı, hastaydı. Türk sinemasına en büyük emekleri verenlerden birisiydi. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel anılarımız var. Harika bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin” dedi.HÜLYA KOÇYİĞİT: BİR AY KADAR ÖNCE ZİYARETE GİTMİŞTİM
“Kendimi toparlama toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi, aklı başındaydı. Tabi yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.”
Canlı yayıma bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. “İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti… Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım…” diyerek acısını dile getirdi.
Magazin dünyasının ünlü isimleri, Girik’in acısını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
“Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime ‘Menekşe Gözlüm’ diyeceğim”
“Ah Fatma Girik… Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…”
“Çok çok üzgünüm.”
“Yürek, vicdan, yetenek ve tevazunun aynı bedende can bulmuş haliydi… Ne güzeldi seninle karşılıklı oynamak, dertleşmek, zaman zaman ve tavsiyelerini dinlemek… Nur içinde yat. Türkiye’mizin başı sağ olsun.”
“Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun …”
“Kadın Hamlet’im.. canımızın içi.. Başımız sağ olsun…”
“Fatma Girik’i kaybettik. Boncuk gözlüm Hakk’a yürüdü. Dualar yoldaş olsun, nurlarda uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.”
“Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik… ”
“Türk sinemasının muhteşem oyuncusu, büyük usta, sinemamızın üç yapraklı yoncasının en güzel unsuru, Fatma Girik ablamız da ölümsüz anılarımıza, kalplerimizin en sıcak unutulmazlar köşesine gitmiş, anısına sonsuz saygıyla, Türkiyenin başı sağ olsun.”
“Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam’ın en güzel aktrislerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun. Eserleri ölümsüz.”