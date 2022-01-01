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Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…

Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…
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24 Ocak 2022 - 14:01

Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…

 

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Fatma Girik’in hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Sosyal medyada pek çok nülü isim Fatma Girik’in ardından duygusal vedalarını paylaştı.

 

 

Usta sanatçı Fatma Girik’ten kötü haber geldi. 79 yaşındaki Fatma Girik tedavisi için Bodrum’dan İstanbul’a gelmişti. Altı aydır İstanbul’da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
 

 

 

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik’in Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 

 

 

Fatma Girik için yarın 10.00’da Şişli Belediyesi’nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00’de Cemal Reşit Rey’de yapılacak.
 

 

 

GENCEBAY: KAYBEDECEĞİMİZİ HİSSETMİŞTİK
Girik’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, CNN Türk canlı yayınında konuşan Orhan Gencebay, “Çok üzüldüm, çok büyük bir kayıptır. Son zamanlarda durumu çok hassastı, hastaydı. Türk sinemasına en büyük emekleri verenlerden birisiydi. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel anılarımız var. Harika bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin” dedi.HÜLYA KOÇYİĞİT: BİR AY KADAR ÖNCE ZİYARETE GİTMİŞTİM
“Kendimi toparlama toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi, aklı başındaydı. Tabi yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu.”

 

 

 

CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Canlı yayıma bağlanan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. “İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Ah ah gitti gitti… Allahım sabır versin. Gözümün önünde o mavi bakışları, o yiğit halleri. Tanıdığım en cesur insandı. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli hanımefendiydi o. Canım Canım canım…” diyerek acısını dile getirdi. 

 

 

ÜNLÜ İSİMLERDEN VEDA MESAJLARI
Magazin dünyasının ünlü isimleri, Girik’in acısını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. 

 

 

FİLİZ AKIN
“Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime ‘Menekşe Gözlüm’ diyeceğim” 

 

 

ALİ SUNAL
“Ah Fatma Girik… Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…” 

 

 

EDİZ HUN
“Çok çok üzgünüm.” 

 

 

EMRE ALTUĞ
“Yürek, vicdan, yetenek ve tevazunun aynı bedende can bulmuş haliydi… Ne güzeldi seninle karşılıklı oynamak, dertleşmek, zaman zaman ve tavsiyelerini dinlemek… Nur içinde yat. Türkiye’mizin başı sağ olsun.” 

 

 

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
“Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun …” 

 

 

GONCA VUSLATERİ
“Kadın Hamlet’im.. canımızın içi.. Başımız sağ olsun…” 

 

 

SEVİM EMRE
“Fatma Girik’i kaybettik. Boncuk gözlüm Hakk’a yürüdü. Dualar yoldaş olsun, nurlarda uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.” 

 

 

BETÜL DEMİR
“Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik… ” 

 

 

METİN UCA
“Türk sinemasının muhteşem oyuncusu, büyük usta, sinemamızın üç yapraklı yoncasının en güzel unsuru, Fatma Girik ablamız da ölümsüz anılarımıza, kalplerimizin en sıcak unutulmazlar köşesine gitmiş, anısına sonsuz saygıyla, Türkiyenin başı sağ olsun.” 

 

 

MEHMET ASLAN
“Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam’ın en güzel aktrislerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Çok üzüldüm. Kendisine Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim… Mekanı cennet olsun. Eserleri ölümsüz.” 

 

 

Berna Laçin
 

 

 

Aynur Aydın
 

 

 

Ata Benli
 

 

 

Galatasaray SK
 

 

 

Gani Müjde
 

 

 

Acun Ilıcalı
 

 

 

İlsay Salman
 

 

 

çArşı
 

 

 

Trabzonspor
 

 

 

İYİ Parti Lideri Meral Akşener
 

 

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
 

 

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
 

 

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