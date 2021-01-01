Mecidiyeköy Metro İstasyonu Kapatıldı

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Son dakika haberine göre; her gün on binlerce kişinin kullandığı Mecidiyeköy – Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy durağının hat bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy istasyonumuz hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır. Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

– Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Metrobüs Bağlantısı ve Mecidiyeköy Otobüs Durakları Çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,