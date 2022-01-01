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Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”

Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”
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24 Ocak 2022 - 13:49

Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”

Fatma Girik hayatını kaybetti. Girik’in ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ise söyledikleriyle duygusal anlar yaşattı.

Cüneyt Arkın'ın sözleri duygusal anlar yaşattı!

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 79 yaşında yaşamını yitirdi. Girik’in ardından TV100’de yayınlanan ’10’dan 12’ye’ programına bağlanan Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı.

Fatma Girik’in ölümüyle sarsılan usta oyuncu Cüney Arkın canlı yayında, “İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya… Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın… Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde… Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı anadoludur o. Anadolu anasıdır o. Fatmam bekle beni orda geliyorum…”  ifadelerini kullandı.

 

 

 

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