ERDOĞAN’IN İMZASIYLA İBB’NİN YETKİSİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetkisi altında bulunan Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğuna geçti. Söz konusu karar, 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

METRO YAPIMI VE YÖNETİMİ ARTIK BAKANLIKTA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, raylı sistem projesinin yapım ve yönetim yetkileri tamamen İBB’den alınarak merkezi hükümetin kontrolüne verildi. Yeni kararla birlikte hattın projelendirilmesi, ihale süreçleri ve işletme planlaması doğrudan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İMAMOĞLU GÖZALTINDAYKEN KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında “kent uzlaşısı ve yolsuzluk” iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreci devam ederken, İstanbul ile ilgili alınan bu kritik karar dikkat çekti. Muhalefet çevreleri, kararın zamanlamasına tepki gösterirken, yetki devrinin siyasi olduğu yönünde eleştiriler geldi.

RAYLI SİSTEMDE YENİ DÖNEM

Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü hattı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ulaşımı rahatlatması beklenen projeler arasında yer alıyordu. Hattın, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltması ve Ümraniye çevresinde alternatif bir toplu taşıma güzergâhı oluşturması hedefleniyor. Projenin ne zaman hayata geçirileceği ve yeni süreçte hangi adımların atılacağı ise henüz açıklanmadı.

Son yıllarda benzer şekilde bazı büyükşehir belediyelerine ait projelerin merkezi yönetime devredildiği görülüyor. Bu karar, yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki yetki tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr