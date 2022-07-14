Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek

Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek
4 views
14 Temmuz 2022 - 11:23

Kuzey Kore’den Ukrayna’yı kızdıran bir hamle geldi. Kim Jong-Un tarafından yönetilen Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını resmen tanıdı. Bu kararın ardından ise Ukrayna, Kuzey Kore ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy de bu karara her düzeyde çok sert tepki vereceklerini açıkladı.

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Suriye’nin ardından Kuzey Kore tarafından da resmen tanıdı. Kuzey Kore’nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-Chul, Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Olga Makeyeva’ya, Kuzey Kore’nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığına dair belgeyi takdim etti. Aynı zamanda Kuzey Kore’nin ayrılıkçı diğer bölge Luhansk’ı da resmen tanıdığına dair bildirim yapıldı.

“ÖNEMLİ BİR ADIM”
Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Makeyeva yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması ve büyükelçilik açılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ise Rus basınına yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin Donetsk halkına bu önemli desteği için teşekkür ederim. Bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim” dedi.

UKRAYNA’DAN SERT TEPKİ
Kuzey Kore’nin bu adımı ise Ukrayna’yı kızdırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde “bağımsızlığının” Kuzey Kore tarafından tanınma kararının şiddetle kınandığı bildirildi.

ZELENSKIY AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamada, Pyongyang’ın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kararına “her düzeyde çok sert tepki vereceklerini” ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
James Webb Uzay Teleskobu nedir, özellikleri nelerdir? Google evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin noktasının fotoğrafıJames Webb Uzay Teleskobu nedir, özellikleri nelerdir? Google evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin noktasının fotoğrafı
Şişli’de otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybettiŞişli’de otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybetti
Evi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdiEvi değerinin üstünde kiraladılar! Yüksek kiralar pişmanlık getirdi
KRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDIKRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te partililerle bayramlaştıCumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris’te partililerle bayramlaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BRAVO MERVE
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında enflasyon depremi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (14 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 14, 2022-10:05 am
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildiTemmuz 13, 2022-4:19 pm
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il 13 Temmuz hava durumu…Temmuz 13, 2022-3:36 pm
Datça açıklarında korkutan deprem! Şiddeti 4 büyüklüğünde kaydedildiTemmuz 13, 2022-3:33 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak?Temmuz 13, 2022-9:23 am
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !