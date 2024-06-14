Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…

Konuşanlar programıyla adını duyuran Türk komedyen Hasan Can Kaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan ünlü komedyen, tanıştığı bir genç kızı evine davet ederek alıkoydu. Hasan Can kaya, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Sosyal medya platformları ve televizyonlarda komedyenlik yapan Hasan Can Kaya, genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı. Detaylar ise şok etti…
Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı.
İddialara göre ünlü komedyen Hasan Can Kaya, burada 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı.
İkili daha sonra Hasan Can Kaya’nın Levent’teki evine gitti.
Ancak gece ilerledikçe genç kadın, evden ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Kaya’nın kendisine izin vermediği iddia edildi.
“BENİ KURTARIN” MESAJI ATTI
Olayın ardından genç kadın, canlı konum atarak arkadaşlarına “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” mesajı gönderdi.
Bu ihbar üzerine Beşiktaş polisi harekete geçerek genç kadını Kaya’nın evinden çıkardı.
KARAKOLLUK OLDULAR
Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.
Kaya’nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi.
“BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ”
Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya’nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi.
Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya’dan şikayetçi olmadığını belirtti.
Hasan Can Kaya ise emniyette suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin gerçek dışı olduğunu ve evde bulunduğu sırada başka kadınların da olduğunu belirtti.
Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.
İDDİALARA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanacağını söyledi.
Ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.
Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim.