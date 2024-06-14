Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…

İDDİALARA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.

Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim.