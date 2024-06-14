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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…

Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atınca…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 17:03

Konuşanlar programıyla adını duyuran Türk komedyen Hasan Can Kaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan ünlü komedyen, tanıştığı bir genç kızı evine davet ederek alıkoydu. Hasan Can kaya, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 1

Sosyal medya platformları ve televizyonlarda komedyenlik yapan Hasan Can Kaya, genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı. Detaylar ise şok etti…

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 2

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 3

Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 4

İddialara göre ünlü komedyen Hasan Can Kaya, burada 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 5

İkili daha sonra Hasan Can Kaya’nın Levent’teki evine gitti.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 6

Ancak gece ilerledikçe genç kadın, evden ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen Kaya’nın kendisine izin vermediği iddia edildi.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 7

“BENİ KURTARIN” MESAJI ATTI

Olayın ardından genç kadın, canlı konum atarak arkadaşlarına “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” mesajı gönderdi.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 8

Bu ihbar üzerine Beşiktaş polisi harekete geçerek genç kadını Kaya’nın evinden çıkardı.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 9

KARAKOLLUK OLDULAR

Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 10

Kaya’nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 11

“BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ”

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya’nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 12

Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya’dan şikayetçi olmadığını belirtti.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 13

Hasan Can Kaya ise emniyette suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin gerçek dışı olduğunu ve evde bulunduğu sırada başka kadınların da olduğunu belirtti.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 14

Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

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Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç kızı alıkoydu! 'Beni kurtarın' diye mesaj atınca… - Sayfa 15

İDDİALARA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Kaya, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek yasal haklarını kullanacağını söyledi.

Ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim.

Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim.

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