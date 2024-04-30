Fatih Erbakan ‘yeni anayasa’daki amacı açıkladı! ‘Burada asıl mesele…’

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, kazandıkları seçim bölgelerinde belediye başkanlarına AK Parti’ye geçmeleri için baskı yapıldığını söyledi. Öte yandan yeni anayasa tartışmalarına da değinen Fatih Erbakan, çarpıcı bir iddiada bulundu.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 6,19 oy alan Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde üçüncü parti konumuna geldi.
AK Parti’ye ittifak kapılarını kapatıp seçime kendi adaylarıyla giren YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yozgat Belediyesi’ni kazanarak toplamda 62 belediyenin yönetimini devraldı.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçlarını değerlendirdi.
CHP’NİN BAŞARISI İÇİN NE DEDİ?
Gazete Duvar’a konuşan Erbakan, seçmenin AK Parti iktidarına sarı kart gösterdiğini söyledi. Seçim sonuçlarının en önemli sebeplerinden birinin ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Erbakan, CHP’nin başarısına ilişkin şunları söyledi:
“İYİ Parti ve DEM Parti’nin hemen hemen beşer puan eridiğini, bu oyların büyük ölçüde CHP’ye gittiğini düşünüyoruz. CHP’nin söylediği “sandık ittifakı” sözünün muhalif kanatta gerçekleştiğinin göstergesi. Sonuçta CHP oyunu arttırdı ve birinci parti oldu. AK Parti de yirmi iki sene sonra ikinci parti konumuna düştü ve tabii yüzlerce belediyesini kaybetti. Adıyaman, Kilis, İstanbul’da Gaziosmanpaşa gibi çok iddialı oldukları yerlerde yine Kütahya, Amasya gibi birçok yerde çok ciddi darbe aldı iktidar.”
“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA AK PARTİ’YE GEÇMELERİ İÇİN BASKI YAPILIYOR”
Konya’nın Doğanşehir ilçesinde seçimi yüzde 47,28 oy oranıyla kazanan Ali Öztoklu’nun YRP’den istifasına ilişkin konuşan Erbakan, “Kazandığınız belediyelerde bir baskı var mı ya da bekliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Tabii var. Seçim döneminde de adaylarımıza yönelik, il başkanlarımıza yönelik ciddi bir çalışma yapıldı. Ya menfaatle ya da tehditle adaylıktan çekilmeleri veya çalışmamalarına yönelik. Ancak bütün bu baskılara rağmen gerçekten bin dört yüz adaya bir elin parmakları kadar bile etki etmedi. Adaylarımız, teşkilatlarımız sağlam durdular. Şimdi de belediye başkanlarımızla ilgili tabii bu oluyor maalesef. İktidar partisine geçmeleri, bizden istifa etmelerine yönelik birtakım görüşmeler, çalışmalar, baskılar…
Belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. Biz de kendilerine söyledik. İktidar partisine giden bir belediye başkanı da çok da farklı bir tabloyla karşılaşmıyor. Çünkü devlette de para yok. İktidar partisine geçtiniz diye birdenbire bir şey vermeleri mümkün değil.”
“ASIL BEKA MESELEMİZ, EN ACİL SORUNUMUZ BU”
CHP lideri Özgür Özel ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi düşünen Erbakan, Erdoğan’la yapacakları olası bir görüşmede ilk gündemlerinin ekonomik darboğaz olacağını belirterek şunları söyledi:
“Anayasa’dan ziyade milletin en önemli sıkıntısı bu. Asıl beka meselemiz, en acil sorunumuz bu.”
“ANAYASA’DA ASIL AMAÇ CUMHURBAŞKANININ BİR KERE DAHA ADAY OLMASI…
Gündemdeki yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Erbakan, mevcut başkanlık sistemini demokratikleştiren bir adımın Türkiye’yi rahatlatacağını söyledi.
Erbakan, şöyle konuştu:
“Bizim kastettiğimiz değişim ve milletin de beklediği değişim daha demokratikleşmiş bir başkanlık sistemi. Ama böyle bir niyetle yapıldığını çok zannetmiyorum. Burada asıl mesele Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir kere daha aday olmasının önünün açılması ve seçilme şartının yüzde kırka indirilmesi.”