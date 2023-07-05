İstanbul’da 3 saat süren denetim! 353 kişi yakalandı…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören’de denetimler yapıldı.
İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Uygulama, 20.00 – 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.
Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye’deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.
353 düzensiz göçmen yakalandı
Çalışmada 26 tur teknesi de incelendi. Ekipler, 1433 yabancı uyrukluyu kontrol etti, 353 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.