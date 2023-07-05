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İstanbul’da 3 saat süren denetim! 353 kişi yakalandı…

İstanbul’da 3 saat süren denetim! 353 kişi yakalandı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2023 - 10:13
İstanbul’un bazı ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı.

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