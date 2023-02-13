Kılıçdaroğlu SPK önüne gitti, istifa çağrısı yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SPK önüne gittiklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu, “Enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem!” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetiyle SPK’ya gitti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Başkan istifa etsin. Soyguna izin vermeyeceğiz. Deprem bölgesine gitmeden önce SPK’ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğinin ayrıntılarını sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce sayın Başkan görüşecek diye aldılar ama sonra sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

Türkiye’de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşaya küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem!

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