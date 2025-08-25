25 Ağustos Haftası Astroloji Bülteni Düzen arayışı ve ilişkilerde sınavlar

Merhaba sevgili okurlar,

Başak Yeni Ay’ın etkileri devam ederken, bu hafta da Ay’ın Başak burcundaki seyriyle başlıyoruz. Başak temalarının ağırlığını yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Yoğun ve koşuşturmalı bir hafta bizleri bekliyor olabilir.

Güneş, Ay, Yükselen ve Başak burcunda stelyumu olanlar, bu haftayı oldukça hareketli geçirebilir. Sağlık, düzen, organizasyon ve sistemli çalışma konuları ön planda olabilir. Mantık ve duygusallık arasında kararsızlık yaşanabilir. Başak burcu; pratiklik, düzen, organizasyon, hijyen ve sağlık konularını temsil eder. Sürekli bir şeyleri düzeltme ihtiyacı hissedebilir, bu yüzden huzursuz olabiliriz. Detaylara takılabilir, işlerin uzamasına sebep olabiliriz. Ancak yaptığımız işlerde titiz ve dikkatli olacağız. Sağlık, hayaller, hedefler ve fiziksel görünümümüz de bu hafta öne çıkabilir. Yeni planlar, projeler, detaylı araştırmalar ve kararlar için açık bir hafta olsada, karar alırken kılı kırk yarabilir, zorlanabiliriz.

Günlük rutin işleri hızlıca bitirme arzusu duyabiliriz, ancak bu hafta Ay yavaş hareket edecek; ne kadar çabalarsak çabalayalım, işler ağır aksak ilerleyebilir. Kendimizi fazla zorlamadan işleri akışa bırakmak daha doğru olacaktır.

Venüs Aslan Seyrine Geçiyor

25 Ağustos akşamı Venüs, Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 19 Eylül’e kadar bu enerjide kalacak. Venüs; aşk, mutluluk, keyif, estetik, güzellik, sanat, sevgi, ikili ilişkiler ve para temalarını temsil eder. Aslan seyrinde; girdiğimiz ortamda dikkat çekmek, fark edilmek isteyebiliriz. Partnerimizden değer görmek, ortamda öne çıkmak arzumuz olabilir. Sosyalleşmek, gezmek ve eğlenmek isteyeceğimiz bir dönem. Sanat, estetik , güzellik konularının daha fazla konuşulacağı bir süreç olabilir. Para piyasalarında da hareketlenmeler yaşanabilir. Ancak Venüs, Aslan’a geçer geçmez Plüton ile sert bir etkileşime girecek ve bu etki Perşembe’ye kadar sürecek. İlişkiler ve parasal konularda zorlu bir süreç olabilir; kontrol ve güç arayışı ön planda hissedilebilir.

Dünya ve Türkiye Gündemi

Dünya Gündemi: Halk sağlığı, toplum refahı ve toplumu etkileyen olaylar bu hafta öne çıkabilir.

Türkiye Gündemi: Dünya gündemine ek olarak; muhalefet, ülke toprakları, toprak mahsulleri, madenler, maden ocakları, emlak, fabrikalar, kurumsal yapılar ve yeraltı zenginlikleri gündemde olabilir.

Ay Boşlukta Saatleri

Ay’ın boşlukta olduğu saatlerde yeni başlangıçlar yapmak uygun değildir. Mevcut işleri tamamlamak, dinlenmek, eğlenmek, yoga, meditasyon, ibadet veya enerji çalışmaları yapmak daha verimli olacaktır:

25 Ağustos: 16:54 – 17:09

16:54 – 17:09 27 Ağustos: 05:07 – 28 Ağustos 04:28

05:07 – 28 Ağustos 04:28 30 Ağustos: 03:48 – 17:04

Haftanın Genel Etkileri

Pazartesi: Sağlık, düzen ve organizasyon ön planda olabilir. İşleri hızlıca bitirme isteği duyacağız. 16:54-17:09 arası Ay boşlukta; öncesinde Ay ve Venüs’ün güzel etkileşimi sosyallik, ilişkiler, güzellik ve alışveriş için uygun. 17:09’dan sonrası; kaygı, endişe ve hayal kırıklığı yaşanabilir. Venüs, Aslan’a geçiş yaparak Plüton ile zorlu bir açı oluşturuyor. İlişkiler ve parasal konularda sıkıntı yaşanabilir.

Salı: Ay Terazi’de; ilişkiler, arkadaşlıklar, seyahat, güzellik, hukuksal konular ve adalet temaları öne çıkıyor. Perşembe’ye kadar parasal konular ve ilişkilerde önemli bir süreç yaşanabilir. Dönüşü olmayan kararlar ve ayrılıklar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde dürtüsel hareketlerden kaçınılmalı.

Çarşamba: Ay tüm gün boşlukta. Yeni başlangıçlar ve kararlar için uygun değil; mevcut işleri tamamlayalım. Toplantı ve iş birliklerinde istenen sonuçlar alınamayabilir. İlişkilerde zorlu süreç devam ediyor, güç savaşlarından kaçınılmalı.

Perşembe: Ay, 04:28’de Akrep’e geçiyor. İnatçı, kararlı ve hırslı olacağız; ancak kuşkucu ve depresif bir ruh hali de mümkün olabilir. Öğlene kadar gergin bir gökyüzü var. İlişkilerde güç savaşlarından uzak durulmalı. Öğleden sonra daha rahat enerjiler hâkim. Kurtulmak istediğimiz, çözüm aradığımız konular tekrar değerlendirilebilir.

Cuma: Ay, Akrep burcunda devam ediyor. Gün içerisinde sorunlar daha kolay çözülebilir, fırsatlar çıkabilir, işler akıcı ilerleyebilir. Akşam saatlerinde mantık ve duygular çatışabilir, karar almaktan kaçınılmalı.

Cumartesi: Ay tüm gün boşlukta. Yeni başlangıçlar ve kararlar almıyoruz; mevcut işleri tamamlayabilir, sosyalleşebiliriz. İbadet ve enerji çalışmaları ruha iyi gelecek.

Pazar: Ay Yay’da; gezmek, eğlenmek ve sosyalleşmek isteyebiliriz. Duygusallıktan ziyade, mantıklı hareket etmek ön planda olabilir. Haftalık iş planlaması için uygun bir gün.

Burçlara Göre Haftalık Yorumlar

Koç: Planlama ve organizasyon için uygun bir hafta. Günlük hayatınızı düzene sokabilir, çalışma koşullarınızı rahatlatabilirsiniz. Eşle yaşanan problemlerde dürtüsel hareketlerden kaçının. Venüs Aslan geçişiyle aşk ve çocuklar eviniz hareketleniyor. Parasal konulara dikkat etmelisiniz.

Boğa: İş yerinizde hareketli bir hafta olabilir. İş arkadaşlarıyla ilişkilere dikkat; ani parlamalar olayları büyütebilir. Kariyerde zorunlu değişimler gündeme gelebilir. Çocukların eğitimi için planlama yaparken maddi dengeyi koruyun.

İkizler: Aile, sağlık ve hijyen konuları gündeme gelebilir. Çocuklar için para çıkışı olabilir; harcamalarda aşırılıktan kaçının. Yakın çevrenizle sorunlar yaşanabilir, manipülasyona dikkat. Seyahat için uygun bir hafta değil.

Yengeç: Plan, proje, anlaşma, ticaret, seyahat ve yeni eğitimler için uygun bir hafta. Aile büyükleriyle sorunlarda arabuluculuk yaparken dikkatli olun. Finansal konular ve borç alışverişi için uygun değil.

Aslan: Finansal konular öne çıkabilir. Yakın çevre ve kardeşlerle ilişkilere dikkat; sorunlar yaşanabilir. Kendinize özen gösterecek, fark edilmek isteyeceksiniz. Estetik operasyonlar için uygun değil. Eş ve ortaklarla ilişkilere dikkat.

Başak: Sağlığınıza özen gösterebilir, spora başlayabilirsiniz. Finansal konularda arkadaşlardan destek alabilirsiniz. Gizli ilişkisi olan Başak’lar dikkatli olmalı.

Terazi: Kariyerde harekete geçme ihtiyacı hissedebilirsiniz ancak iyi değerlendirin. Sosyal çevrede takdir edilmek isteyebilirsiniz; ilişkilerde dikkatli olun.

Akrep: Sosyal çevre ve arkadaşlar gündeme gelebilir. Uzak iş seyahatleri olabilir. İş ve projelerle üstleriniz tarafından fark edilebilirsiniz. İş, ev ve eş konularında denge kurmalısınız.

Yay: Kariyer, plan ve projeler ön planda olabilir. Sosyal çevrenizde krizler büyüyebilir. Yurtdışı ve hukuksal konularda sorunlar yaşanabilir. Yurtdışı alışverişlere dikkat.

Oğlak: Yurtdışı, yüksek öğrenim ve hukuksal konular gündemde olabilir. Ortaklarla ilişkilerde, özellikle finansal konularda dikkatli olun. Ortak paralar ve miras konuları öne çıkabilir.

Kova: Eşle sen-ben çatışmaları yaşanabilir; sorunlu evliliklerde kalıcı kararlar alınabilir. Kardeşlerden destek alabilirsiniz. İşle ilgili küçük fırsatlar yakalanabilir, sağlığınıza dikkat edin.

Balık: Finansal konular ve ortak paralar gündeme gelebilir. Ev için ani harcamalar olabilir. Partnerle sorunları büyütmeyin. İş yerinde ve yanınızda çalışanlarla ilişkilere dikkat; sorunlar yaşanabilir.

Sevgiler,