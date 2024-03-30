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Murat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti

Murat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mart 2024 - 12:37

Bilecik’te 4 Mart günü yapılması planlanan Murat Övüç’ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi iptal edildi. Sahnenin iptal olmasıyla paralarını geri alamayan vatandaşlar isyan bayrağını çekti.

Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti - Sayfa 1

26 Ocak ayında Bilecik’te bir düğün salonunda Murat Övüç’ün sahne aldığı Kadınlar Matinesine ilgi büyük olmuştu.

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Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti - Sayfa 2

Aynı firma o gün Mart ayı içinde bir daha Murat Övüç’ü Bilecik’e getireceğini duyurmuştu.

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Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti - Sayfa 3

Ardından 4 Mart 2024 günü aynı düğün salonunda yapılması planlanan Kadınlar Matinesi 2 gün kala iptal edildi.

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Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti - Sayfa 4

Ön sıra 400 TL arka sıralar 300 TL’den satılan biletlerden alan vatandaşlara 3 gün içinde paraları iade edileceği söylendi. Bu paralar iade edilmeyince yaklaşık 200 kişi mağduriyet yaşadı.

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Murat Övüç'ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti - Sayfa 5

“HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ”

Bunlardan biri Önder Özmen, eşine ön sıralardan 400 liralık bir bilet aldığını bunu da organizasyon yapan Zehra Büşra İ. adına havale yaptığı anlattı. Murat Övüç’ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi’nin 2 gün önce iptal olduğu telefona gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Özmen, “Bilecikte organizasyon düzenleyeceğiz diyerek insanlara rezervasyon yaptırıp etkinliğe iki gün kala iptal edildi. Paraları üç gün içinde iade edilecek denilip ardından telefonları engelleyerek bir nevi dolandırıcılık yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin paraları bu şekilde alınarak mağdur edildi. Bu dolandırıcılık olayında düğün salonun hiç bir şekilde dahili yoktur. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

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