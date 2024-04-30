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Vali Gül’den 1 Mayıs öncesi Taksim’de açıklama

Vali Gül’den 1 Mayıs öncesi Taksim’de açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Nisan 2024 - 17:20

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim’de incelemelerde bulundu. Vali Gül “Taksim başta olmak üzere bu 40 alanın dışındaki yerlerde herhangi bir yasa dışı gösteriye, toplantıya doğal olarak izin vermiyoruz, veremiyoruz” dedi.

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