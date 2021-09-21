Faiz Kararı Öncesi Dolarda Zirve Artış !

Dolar/TL Haziran ayı başında test ettiği 8.88 zirvesine yaklaşarak dün 8.7250 seviyesine kadar yükseldi. Kur dün sınırlı da olsa lokal döviz satışlarının da desteğiyle 8.7’nin hemen altında tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 08.40’ta 8.6460/8.6600 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.1521/10.1660, sepet bazında TL 9.3956/9.4013 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 16 baz puan yükselerek dün 401/404 baz puan seviyesinden kapandı.

Bugün iç piyasada Hazine’nin düzenleyeceği iki ihale ve bir kira sertifikası ihracı takip edilirken bu hafta ABD ve Türkiye olmak üzere kritik merkez bankaları faiz kararları yön belirleyici olarak izlenecek. Bu hafta ondan fazla merkez bankası para politikası toplantısı yapacak.

EVERGRANDE GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda endişe konusu olarak izlenen bir diğer gelişme ise Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group’un Perşembe günü tahvil kupon ödemesini yapıp yapamayacağı. Ağır borç yükü altındaki Çinli şirketin geleceği risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

ABD’de dün S&P endeksinin %1.7 ile iki ayın en büyük düşüşünü yaşamasının ardından vadeli işlemler bugün %0.3 ile sınırlı artıda işlem görüyor.

Fed’in bugün başlayacak ve Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlamak için zemin hazırlaması, azaltma kararını ise Kasım veya Aralık ayında alması bekleniyor.

TCMB’NİN KRİTİK KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Piyasalarda bu hafta önce ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sonra TCMB’nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Dolar/TL ise TCMB’nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8.3 seviyesinden 8.7’nin üzerine kadar yükselmişti.

Küresel piyasalarda merkez bankalarından sıkılaştırma adımlarının görülmeye başlandığı bir dönemde TCMB’den enflasyon düşüşe geçmeden atılacak bir adım piyasa tarafından “politika hatası” olarak nitelendiriliyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

Her iki gelişme de bankacılara göre TL’de değer kaybını tetikledi.

TCMB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Yatırımcılar TCMB’nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin %19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Bankacılar TCMB’yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriliyor ve öngörülebilir bir politika uygulayıp uygulamadığını sorguluyorlar. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhütünü kaldırdı.