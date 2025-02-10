Astral Seyahat: Bilinç Dışında Bir Yolculuk

Astral seyahat, kişinin ruhunun veya bilinçaltının bedenden ayrılarak farklı boyutlarda veya mekanlarda yolculuk yapması olarak tanımlanabilir. Bu deneyim, genellikle derin meditasyon veya uyku hali sırasında gerçekleşir.

Antik Mısır ve Yunan felsefesi, ruhun bedenden ayrılmasını ve farklı boyutlarda seyahat etmesini kabul eden öğretiler içermektedir. Ayrıca, bazı Şamanik geleneklerde ruh yolculuğu, şamanların ruhsal rehberlik yapmak için başka boyutlara geçmelerini ifade eder.

Ancak, astral seyahat denemeye karar verenlerin dikkatli olmaları gerektiği de unutulmamalıdır. Bu tür deneyimler, bazı insanlarda korku, kaygı veya belirsizlik hissi yaratabilir. Bilinçaltı zihin, bu tür durumlarda çeşitli korkuların ve travmaların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, astral seyahat ile ilgilenen kişilerin, bu deneyimi gerçekleştirmeden önce kendilerini ruhsal ve duygusal olarak hazırlamaları önemlidir.

Mantığınız şu ana kadar gerçeğin çok daha farklı temeller üzerine kurulu olduğuna inanıyordu.

Bir anlığına benimle birlikle Bungee Jumping yaparak uçurumdan atlamaya gönüllü olur muydunuz?

Hayır mı?

Ne zaman öleceğinizi bilmediğiniz dünyaya neden hiç ölmeyecek gibi sıkı sıkıya tutunursunuz?

Mantık size bunu yapar, bazı insanlar mantığın doğru ve yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplinler gibidir.

Bedeninizin, zihninizin ve ruhunuzun biteceğini düşündüğünüz bir son kullanma tarihiniz var mı?

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Simay Ohara / Enerji terapisti