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Bitcoin 37 Bin Doların Altına Düşecek mi? Ünlü Ekonomistten Uyarı

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Bitcoin 37 Bin Doların Altına Düşecek mi? Ünlü Ekonomistten Uyarı
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21 Eylül 2021 - 13:30
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20 Eylül haftası kripto paralar açısından zor geçiyor. Çin’de patlak veren gayrimenkul borç krizi endişeleri artırdı.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’nün değerlendirmesi şöyle:

Haftanın Riskleri Artıyor, SEC Başkanı Açıklama Yapacak, BTC’de 37 .000$ Riski

20 Eylül haftası kripto paralar açısından zor geçmeyi sürdürüyor. Çin’de patlak veren gayrimenkul borç krizi endişeleri sürdürüyor.

Dünyanın sanayideki lokomotifi olan Çin’in ekonomik aktivitelerinin duraksaması, bir çok ülkenin tökezlemesine neden olacağı için küresel büyüme kaygıları kripto paralara da satış getirdi.

Haftaya borç ve büyüme kaygısı ile başlayan kripto paralarda ikinci kaygı SEC Başkanı Gary Gensler Washington Post’a bu akşam TSİ 19:00’da yapacağı kriptoparalar hakkındaki söyleşi.

SEC ve diğer kurumların kriptoparalar, stablecoinler ve borsalar hakkında yaptığı açıklamalar bugüne kadar pek de olumlu olmadı.

Beste Naz Süllü

 

Bu nedenle pazartesi gece saatlerinde 40 bin dolar bölgesine değen ve toparlanmaya çalışan Bitcoin ve diğer altcoinlerdeki toparlanma süreklilik arzı konusunda riskler barındırıyor.

Bitcoin’in günlük olarak 43.500 $ seviyesinin altına hareket etmesi ve kapanış gerçekleştirmesi sonrası altın rasyolara göre düzeltme bölgesi 37.500$ seviyelerinden geçiyor.

Bu riskin bertaraf edilmesi için 43.500 $’ın değil, 47.000$ seviyesinin yukarı yönlü kırılarak minör alçalan trendini sona erdirmesi gerekiyor.

Küresel risk iştahının azaldığı dönemde, BTC korku endeksi de temmuz ayı sonlarında yaşanan dip seviyelerine yakınlaştı. Korkunun ve risklerin bu hafta belirgin olduğu piyasada yatırımcılar için bu haftalık işlemlerde kısa vadeci olup, stop loss olmadan işleme girmemesi, görebileceğimiz ve iskontolu olduğunu düşündüğümüz seviyelerden de uzun vadeli yatırım fikrini beslemek olabilir.

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