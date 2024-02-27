Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku. Sinir krizi geçirdi

‘Yalı Çapkını’ dizisinin güzel yıldızı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi. Birçok ziynet eşyası çalınan Saraçoğlu’nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
Star TV’de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hırsızlık olayıyla şoke uğradı.
EVİNE HIRSIZ GİRDİ
‘Yalı Çapkını’ dizisinin güzel yıldızı Afra Saraçoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy’deki evine hırsız girdi.
ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI
Saraçoğlu‘nun sette olduğu vakitte yaşanan hadisede birçok ziynet eşyasının çalındığı anlaşıldı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Saraçoğlu’nun evine hırsız girdiğini öğrendiğinde sinir krizi geçirdiği öğrenildi.