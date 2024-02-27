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Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku. Sinir krizi geçirdi

Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku. Sinir krizi geçirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Şubat 2024 - 17:15
‘Yalı Çapkını’ dizisinin güzel yıldızı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi. Birçok ziynet eşyası çalınan Saraçoğlu’nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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Star TV’de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hırsızlık olayıyla şoke uğradı.

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EVİNE HIRSIZ GİRDİ

‘Yalı Çapkını’ dizisinin güzel yıldızı Afra Saraçoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy’deki evine hırsız girdi.

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ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Saraçoğlu‘nun sette olduğu vakitte yaşanan hadisede birçok ziynet eşyasının çalındığı anlaşıldı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saraçoğlu’nun evine hırsız girdiğini öğrendiğinde sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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