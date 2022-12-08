EDİS VE ÇAĞLA ŞİKEL AŞK MI YAŞIYOR?

Yapımcılığını Bilal Özbilge’nin üstlendiği, Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali’nin sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, gündemi belirlemeye devam ediyor. Yıllardır kimseyle aşk haberi çıkmayan ‘en son ilişkim bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti.’ diyerek kafaları karıştıran Edis’in Çağla Şikel ile yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte görüntülenmesi, Çağla Şikel’in Edis’in konserlerinde yaptığı paylaşımlar ve samimi halleri gözlerden kaçmadı. Bu konu Söylemezsem Olmaz’da konuşuldu.

Arto Dalga ” Çağla Şikel formatı genç çıtır. Edis için çok duyulan bir şey belki aralarında başka arkadaşlarda varsa bilmiyorum. Çağla hiç birlikte olan bir kız değil. Olabilme ihtimali var.” Dedi. Seren Serengil “bence var. Geçen gün bana birisi yazdı . Her yazan doğru mudur değil midir? Yazan kişi ‘benim arkadaşım otelde çalışıyor. Çağla Şikel ve Edis’in aynı otel odasından çıkarken görmüşler’ dedi. Ama simdi bunu görünce şaşırdım. 1 hafta önce haber gelmişti. Söylemeye gerek duymamıştım yalandır diye.” Dedi.

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