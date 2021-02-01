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Müge Anlı Ödülünü Alırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Müge Anlı Ödülünü Alırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı
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06 Aralık 2021 - 16:13

Müge Anlı Ödülünü Alırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödüllerini kazanan Müge Anlı konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Müge Anlı Ödülünü Alırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede ‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ve ‘En İyi Kadın Sunucu’ ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

Müge Anlı ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı. Gözyaşlarını tutamayan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.

“İÇİMDEKİ KELEBEKLERİ HAREKETE GEÇİREN…”

Anlı teşekkür konuşmasında “İçimdeki kelebekleri harekete geçiren ‘Altın Kelebek’ heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda ‘iyi ki’ diyorum. ”

 

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