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Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’
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30 Aralık 2021 - 13:30

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’

Hakan Sabancı’yı ifşa etmesiyle tanınan ve escortluk açıklamalarıyla gündeme gelen Aygün Aydın Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı’nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 1

2021’in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 2

Genç aşkı Onur Bay’dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek’in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 3

İddiaların ardından sosyal medyada ‘Hakan Sabancı’nın gözdesi Dilara Aksüyek’ yorumları yapılınca Sabancı’yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın’dan bomba yorum gecikmedi.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 4

Bir süre önce “Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım” diyen Aygün Aydın kendini tutamadı. Bu aşk haberi Aydın’ı kızdırdı.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 5

Aygün Aydın önce “Hakan’ın sübyancılarla işi olmaz” diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek’i hedef aldı.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 6

Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın’a benzemek için yaptığını söyledi.

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 7

İşte o yorum…

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 8
Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 9

Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 10
Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 11
Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 12

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 16

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 17

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 18

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 23

Aygün Aydın’dan ortalığı karıştıran iddia! ‘Hakan Sabancı’nın sübyancılarla…’ - Sayfa 24

 

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