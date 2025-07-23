ROKETSAN’DAN TÜRKİYE’NİN YENİ HİPERSONİK GÜCÜ: TAYFUN BLOK-4

Roketsan’ın milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun Blok-4 hipersonik balistik füzesi, IDEF 2025 savunma sanayi fuarında ilk kez sahnede yerini aldı. Mach 5 ve üzeri hızlara ulaşabilen Tayfun Blok-4, yaklaşık 3.000 kilometre menziliyle Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğine sahip. 10 metre uzunluğa, 938 milimetre çapa ve yaklaşık 7 ton ağırlığa sahip olan füze, çok maksatlı harp başlığıyla stratejik hedefleri etkili bir şekilde imha edebiliyor.

Tayfun Blok-4, gelişmiş GOLIS yönlendirme sistemi ve anti-jamming teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu sayede GPS karıştırmalarına karşı yüksek direnç gösteren füze, GPS bağlantısının kesildiği durumlarda bile hedefini 5 metre hassasiyetle vurabiliyor. Özellikle elektronik harp şartlarında güvenilirliğiyle öne çıkan Tayfun Blok-4, modern hava savunma sistemlerine karşı üstün bir avantaj sağlıyor. Ayrıca hızlı hazırlık süresi ve hareket halinde yön değiştirme kabiliyetiyle, savaş sahasında taktiksel esneklik sunuyor.

2025 yılının Şubat ayında Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirilen son test atışında Tayfun Blok-4, deniz üzerindeki hedefini başarıyla vurarak güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz operasyon yeteneğine sahip olan bu yeni nesil hipersonik füze, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

Tayfun Blok-4’ün tanıtımıyla birlikte Türkiye, kendi alanında yeni bir döneme girmiş oldu. Yüksek hız, uzun menzil ve modern teknolojilerle donatılan bu füze, Türkiye’nin bölgesel ve küresel savunma gücüne büyük katkı sağlayacak. Uzmanlar, Tayfun Blok-4’ün özellikle caydırıcılık ve stratejik savunma açısından önemli bir güç çarpanı olacağını belirtiyor.

Roketsan’ın açıklamasına göre, Tayfun Blok-4 bundan sonraki süreçte çeşitli testlerden geçmeye devam edecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek aktif olarak kullanılacak. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azalmasına katkı sunan bu gelişme, Türkiye’nin teknolojik ve askeri kapasitesini bir üst seviyeye taşıyor.