Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…
1 views
28 Ocak 2022 - 13:51

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 3

Erbil, yatakta boylu boyunca uzanarak sevimli dostuyla verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 4

Göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçen Erbil’in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 6
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 7
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 8
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 9
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 10
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 11
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 12
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 13
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 14
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 15
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 16
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 17

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 21

Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti… - Sayfa 29

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Sarıoğlu’ndan bomba Onlyfans açıklaması!Hande Sarıoğlu’ndan bomba Onlyfans açıklaması!
Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladıCinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu!Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu!
Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme…Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme…
GZT Giresunspor’dan Okan Kocuk açıklaması! Başkan duyurdu…GZT Giresunspor’dan Okan Kocuk açıklaması! Başkan duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu’ndan bomba Onlyfans açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GZT Giresunspor’dan Okan Kocuk açıklaması! Başkan duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Notere gitmeden önce okuyun! ‘100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni ve yorum yağdı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!Ocak 24, 2022-9:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !