DİPLOMA ŞOKUNA GÖZYAŞLI TEPKİ

İstanbul Üniversitesi tarafından alınan karar doğrultusunda aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diploması iptal edildi. Bu isimlerden biri olan Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, karardan derin şekilde etkilendi. Ancak Saybaşılı, öğrencilerinin desteğiyle duygusal bir an yaşadı.

“AÇIK HATA” GEREKÇESİYLE DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi, kamuoyuna yaptığı açıklamada söz konusu diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. Listede yer alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay, yıllardır Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. Sorbonne Üniversitesi mezunu olan Ataay, uluslararası akademik camiada saygın bir akademisyen olarak tanınıyor.

ÖĞRENCİLERİNDEN DUYGU DOLU KARŞILAMA

Diploma iptali sonrası ders vermek üzere amfiye giren Prof. Dr. Saybaşılı, öğrencilerinin alkışlı desteğiyle karşılandı. “Hocam yalnız değilsiniz” mesajı veren öğrencilerin bu sürpriz desteği karşısında gözyaşlarını tutamayan Saybaşılı’nın duygusal anları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diploma iptaliyle birlikte Prof. Dr. Saybaşılı’nın akademik görevine devam edebilmesi, mahkemeden çıkacak karara bağlı. Aksi bir karar çıkması durumunda, kendisinin öğretim üyeliği sona erecek. Hukuki sürecin ne zaman sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Olayın ardından sosyal medyada #AylinAtaay etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar Ataay’a destek verirken, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net