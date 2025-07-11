ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİ: ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ İÇİN KRİTİK SAATLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.53’te gerçekleşen bu görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. İki liderin bir araya gelmesi, Türkiye’nin güvenlik gündemi açısından dikkatle izleniyor.

Zirvenin ana gündem maddelerinin başında terörle mücadelede gelinen nokta yer aldı. Özellikle PKK’nın silah bırakma sürecine girmesiyle birlikte, “terörsüz Türkiye” hedefi etrafında şekillenen politikaların gözden geçirildiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca güvenlik güçlerinin saha çalışmaları, sınır ötesi operasyonların durumu ve istihbarat birimlerinin koordinasyonu masaya yatırıldı.

Öte yandan bu görüşmenin zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Çünkü PKK’nın Süleymaniye’de silah bırakmaya hazırlandığı haberlerinin gölgesinde gerçekleşti. Bu gelişmenin hemen öncesinde yapılan liderler zirvesi, hükümetin atacağı adımların kararlılığını ve milli mutabakat arayışını yansıtıyor.

Görüşmenin bir diğer önemli yönü ise Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na yaptığı ilk resmi ziyaret olması. Bu buluşma, Bahçeli’nin aktif siyasi sürece yeniden güçlü bir dönüş yaptığının göstergesi olarak yorumlandı. Erdoğan ile Bahçeli’nin son dönemde yoğun temas trafiği, Cumhur İttifakı’nın istikrarı ve uyumlu yönetim anlayışını da pekiştiriyor.

Ayrıca toplantıda, yaklaşan yerel seçimler öncesinde izlenecek stratejilere dair de fikir alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Terörle mücadelede ortak iradenin korunması, iç siyasette birlik mesajı verilmesi ve toplumsal güvenin artırılması öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Sonuç olarak, Erdoğan ve Bahçeli’nin bu görüşmesi hem sembolik hem stratejik bir anlam taşıyor. Türkiye’nin iç güvenliğine dair yeni bir yol haritasının şekillendiği bu görüşme, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar açısından da kamuoyunun odak noktasında olacak.