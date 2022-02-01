Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!

Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz’de fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Batı Akdeniz‘de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.