Motorine yine zam geliyor; 9 gün içinde 3. zam!

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyayı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,62 liraya yükselecek
Motorin fiyatlarına 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren bir zam daha gelecek. Motorine 20 Ocak’ta, benzine 24 Ocak’ta zam gelmişti.
Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.
Motorine 20 Ocak’ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak’ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.
Benzinde pazartesi gecesi yeni zam beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyayı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,62 TL’ye, Ankara’da 42,32 TL’ye, İzmir’de 42,53 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,38 TL, Ankara’da 39,04 TL, İzmir’de 39,25 TL seviyesinde bulunuyor.