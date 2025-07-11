CHP’NİN KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL’E ERTELENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ve kamuoyunun yakından takip ettiği dava, mahkeme kararıyla 15 Eylül 2025 tarihine ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden davada, kurultay sürecine dair “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları araştırılıyor. Dava, kurultayın geçersiz sayılması ihtimalini gündeme taşıyor.

Daha önceki duruşmaların ardından 8 Eylül 2025’e ertelenen davanın duruşma tarihi, CHP avukatı Çağlar Çağlayan’ın talebi üzerine yeniden değiştirildi. Avukat, bu tarihin partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle değişmesini istedi. Mahkeme de bu talebi haklı bularak duruşmanın 15 Eylül 2025 saat 10.00’da yapılmasına karar verdi.

Davanın seyrinde önemli gelişmeler yaşandı. Ceza yargılamasında yaşanan “görevsizlik” kararının ardından dosya Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu mahkeme, dosyayı inceleyerek tekrar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iade etti. Böylece, hukuk mahkemesi davayı yeniden ele alacak.

Davanın merkezinde, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’da yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler yer alıyor. Davacılar, delege sisteminde para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla kurultayın “mutlak butlan” kapsamında iptal edilmesini talep ediyor. Eğer mahkeme bu iddiaları haklı bulursa, kurultayın tamamen geçersiz sayılması ve yeniden yapılması gündeme gelebilir.

Bu durumda, kurultayda seçimi kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olmasının önü açılabilir. Karar, partinin genel başkanlık sürecini ve siyasi geleceğini yakından etkileyecek nitelikte olabilir.

Dava süreci siyasi kulislerde de büyük yankı uyandırırken, 15 Eylül’deki duruşma CHP’nin geleceği açısından belirleyici bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.