Brıtney Spears’ın hayatı film oluyor: Ünlüler için sıraya girdi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears’ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı “İçimdeki Kadın” (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti.
HAYATI FİLM OLUYOR
24 Ekim’de raflardaki yerini alan ve Spears’ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın beyazperdeye aktarılması için çalışmalar başladı.
Hollywood’un ünlü isimlerinin telif hakları için şimdiden sıraya girdiği iddia edildi.
Daily Mail’in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi bile.
Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin “sekiz rakamı” bulan teklifler sunduğu biliniyor.
Shondaland Productions’ın sahibi olan Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza attı. Rhimes ayrıca Spears’ın 2002 yılında rol aldığı Crossroads filminin senaryosunu kaleme aldı.
Margot Robbie’nin LuckyChap Productions, Brad Pitt’in Plan B Entertainment, Witherspoon’un ise Hello Sunshine adında prodüksiyon şirketleri bulunuyor.
Kitabın beyazperdeye aktarılması için henüz bir toplantının yapılmadığı ve herhangi bir anlaşmaya varılmadığı biliniyor.
TAHTINI DEVRETTİ
Öte yandan pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, şarkıcı Taylor Swift’ten övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Spears, geçtiğimiz günlerde milyarder statüsüne ulaşan 33 yaşındaki ABD’li şarkıcı ile 2003 ve 2008 yıllarında çekilen karelerini paylaştı.
Yıldız “Fotoğrafımızı çektiler ve Taylor neslimizin en ikonik pop şarkıcısı oldu. Şimdi stadyumlarda şarkı söylüyor. Film izlemek yerine onun videolarını izlemeyi tercih ederim. Harika biri. Ona bayılıyorum” dedi.
ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI PROJEDE
Öte yandan son olarak 1920’li yıllarda çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını anlatan Babylon filminde bir araya gelen Margot Robbie ve Brad Pitt üçüncü kez aynı projede buluşuyor.
Robbie ile Pitt, The Thin Man filminin yapımcılığını üstlenecek.
Robbie’nin LuckyChap Entertainment şirketi ile Pitt’in Plan B adlı yapım şirketi, The Thin Man filminin yeniden beyazperdeye uyarlanmasında güçlerini birleştirecek. Filmde kimlerin rol alacağı henüz açıklanmadı. Robbie ile Pitt’in başrolleri paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu.