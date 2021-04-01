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Darp Görüntüleri Ortaya Çıktı !

Darp Görüntüleri Ortaya Çıktı !
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22 Ekim 2021 - 16:35

Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadığı ve eski eşi tarafından darp edildiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü! Söz konusu iddiaların ardından, Özcan Deniz’in Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan yeni kriz gündeme bomba gibi düşmüştü!

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan’dan olan çocuğu Kuzey Deniz’in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetlerini parçaladı.

Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi.

VELAYET DAVASI ERTELENDİ
Öte yandan iki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan,oğulları Kuzey’in velayeti için bugün birkez daha karşı karşıya geldi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.

Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan’ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan’ın avukatı, ‘’Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak’’ dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, ‘’Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı’’ diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.

 

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