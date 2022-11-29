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En doğal Burcu!

En doğal Burcu!
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29 Kasım 2022 - 13:54

Sıfır makyaj fotoğraf modasına ünlü oyuncu da uydu.

Oyuncu Burcu Kıratlı,sıfır makyaj modasına uydu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıratlı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ilepaylaştı.

Burcu Kıratlı’nın yaklaşık 200 bin beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı.

 

En doğal Burcu

 

ONLARI BİR DE MAKYAJSIZ GÖRÜN!  

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında ‘sıfır makyaj’ modası başladı… Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artıkobjektif karşısına makyajsız da geçiyorlar…İşte o ünlüler!

SERENAY’IN SPOR HALİ

Serenay Sarıkaya, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Makyajlı görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya’nın doğal haline övgüler yağdı.

 

En doğal Burcu

 

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İstanbul’u terk ederek İzmir’de kameralardan uzak bir yaşam süren oyuncu, sosyal medya hesabında makyajlı ve makyazsız hallerini gösteren bir video yayınladı. Karaca’nın değişimi takipçilerini şaşırttı.

 

En doğal Burcu

 

‘BU NE GÜZELLİK’

İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve kızı Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız, bir sıcak bir soğuk giden havaların kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, fotoğrafını “Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak… Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık” notuyla Instagram’da paylaştı.

Ayşegül Yıldız’ın bir çok ünlü ismin aksine makyaj yapmadan ve filtre kullanmadan yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Takipçileri Ayşegül Yıldız’a “Bu ne güzellik’ diye sordu…

 

En doğal Burcu

KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

 

En doğal Burcu

 

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye’ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, ‘Huzurun her rengi’ notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve ‘yok böyle güzellik’, ‘Çok güzelsiniz Aslı Hanım’ şeklinde yorumlar aldı.

ŞEBNEM FERAH

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah’a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya ‘Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..’ yorumunu yaptı.

 

En doğal Burcu

 

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının”Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama ‘doğal’ demeniz komik” yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

 

En doğal Burcu

 

BERFU YENENLER

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Takipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel “Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır…” dedi. Yenenler’in videosuna yorum yağdı.

 

En doğal Burcu

 

ESRA DERMANCIOĞLU

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

 

En doğal Burcu

 

GÜLŞEN

Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu…Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde Haberler çıkan Gülşen, ‘dudaklarımda müdahale yok’ dedi.

 

En doğal Burcu

 

 

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