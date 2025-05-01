İBRAHİM TATLISES’İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR: OTELLER, KEBAP SALONLARI, MEDYA ŞİRKETLERİ VE LÜKS ARAÇLAR

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca sanat dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda iş dünyasındaki yatırımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Sanat kariyerine ek olarak yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye’nin en zengin sanatçılarından biri olarak anılan Tatlıses’in mal varlığı adeta dudak uçuklatıyor.

OTEL VE TURİZM YATIRIMLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

İbrahim Tatlıses’in turizm sektöründeki yatırımları oldukça geniş bir portföy oluşturuyor. Kuşadası’nda 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, 6 katlı ve 157 odalı büyük bir oteli bulunuyor. Bodrum Bitez’de ise 6.5 dönüm arazi üzerinde, denize sıfır konumda 26 odalı lüks bir otel ve yine aynı bölgede 48 dairelik bir apartman kompleksi ile villa yer alıyor. Bu yatırımlar Tatlıses’in sadece sahnelerde değil, turizm sektöründe de iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

GAYRİMENKUL PORTFÖYÜNDE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MÜLK VAR

İbrahim Tatlıses’in İstanbul’daki mülkleri arasında Seyrantepe’de kebap salonu, televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi ve giyim atölyesi yer alıyor. Ayrıca aynı bölgede üç dairesi, Sarıyer’de ve Hadımköy Günışığı Konakları’nda iki ayrı villa bulunuyor. İzmir Narlıdere’de Folkart Evleri’nde bir daireye sahip olan Tatlıses’in memleketi Şanlıurfa’da da 3 dönümlük bir arsası ve bir dairesi yer alıyor.

MEDYA VE YİYECEK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK YATIRIMLAR

Tatlıses’in yatırımları sadece turizm ve gayrimenkulle sınırlı değil. İstanbul’da beş farklı kebap salonu işleten sanatçının, aynı zamanda bir uydu kanalı ve D-Smart platformunda yayın yapan bir televizyon kanalı da bulunuyor. Bunlara ek olarak Tempo TV gibi birçok yerel yayın organını da portföyüne katmış durumda.

LÜKS ARAÇ FİLOSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Servetinin bir diğer dikkat çekici kısmı da lüks araç filosu. Tatlıses’in sahip olduğu taşıtlar arasında bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes otomobil, üç Jeep, bir limuzin ve toplamda 20 adet şirket aracı yer alıyor. Bu da onun hem ulaşımda hem de prestijli yaşam tarzında sınır tanımadığını gösteriyor.

SERVETİ NE KADAR?

İbrahim Tatlıses’in net serveti hakkında farklı kaynaklarda çeşitli tahminler yer alıyor. Bazı uluslararası kaynaklar servetinin 5-6 milyon dolar civarında olduğunu belirtirken, bazı haber kaynakları bu rakamın 50 milyon dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Tatlıses, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yaptığı yatırımlar ve sahip olduğu işletmeler sayesinde ekonomik anlamda da güçlü bir isim olmayı sürdürüyor.

TATLİSES’İN İŞ İNSANI KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sanatçılığının yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da öne çıkan Tatlıses, Türkiye’nin birçok bölgesinde farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Başarılarını sadece müzikle sınırlamayan usta sanatçı, iş dünyasındaki varlığıyla da genç girişimcilere örnek olmaya devam ediyor.