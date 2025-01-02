DEMET AKALIN’DAN HADİSE’YE TEPKİ: “NARİN İÇİN ŞARKI SEÇİMİ UYGUN DEĞİLDİ”

Ünlü şarkıcı Hadise, “O Ses Türkiye” yılbaşı özel programında Diyarbakır’da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için seslendirdiği “Sıfır Tolerans” şarkısıyla gündeme geldi. Ancak bu performans, sosyal medya ve bazı sanatçılar tarafından eleştirildi. Özellikle şarkıcı Demet Akalın, Hadise’nin şarkı seçimini uygun bulmadığını dile getirerek tepki gösterdi.

Hadise’nin Şarkı Seçimi ve Tepkiler

Hadise, yılbaşı programında “Sıfır Tolerans” adlı şarkıyı Narin’in anısına söyledi. Ancak şarkı, şiddet karşıtı bir mesaj vermesine rağmen, bazı izleyiciler ve sanatçılar tarafından Narin’in anısına uygun olmadığı düşünüldü. Demet Akalın, Hadise’nin bu seçimine sosyal medyada tepkisini gösterdi. Akalın, “Narin için daha anlamlı ve uygun bir şarkı seçilebilirdi,” diyerek şarkıcıyı eleştirdi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Hadise’nin şarkı seçimi, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hadise’nin Narin’in anısına saygısızlık ettiğini ve daha hassas bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Eleştiriler, şarkının teması ve şiddetle ilgili göndermeleri üzerine yoğunlaştı.

Hadise ve Akalın Arasındaki Gerilim

Hadise’nin şarkı seçimindeki tercihi ve Demet Akalın’ın eleştirisi, sosyal medyada çok sayıda yorum alarak geniş yankı uyandırdı. Birçok izleyici, Akalın’ın bu yorumlarını haklı bulurken, Hadise’nin performansını savunanlar da oldu.

Sonuç

Hadise’nin şarkı seçimi, izleyiciler tarafından farklı şekillerde yorumlandı ve büyük bir tartışmaya yol açtı. Demet Akalın’ın bu seçimle ilgili yaptığı eleştiri, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada dikkat çekti. Gelecek günlerde bu tartışmanın nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net