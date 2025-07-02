Ünlü Oyuncu Şekip Taşpınar 56 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, 2 Temmuz 2025 tarihinde 56 yaşında vefat etti. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı “Kibritçi Cevat Akarsu” karakteriyle hafızalara kazınan Taşpınar’ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Taşpınar’ın vefatını menajeri Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu. Karikutal, “Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar’ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey.” ifadelerini kullandı.

10 Şubat 1969 Ankara doğumlu olan Şekip Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra tiyatro kariyerine 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda başladı. 1995-1998 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra 1999’da Adana Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında ise Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi. 1988’den itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı.

Şekip Taşpınar, Beyaz Gelincik, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. 2023 yılında sahte içkiden zehirlenerek uzun süre tedavi görmüştü.

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Şekip Taşpınar’ın vefatı, hem sevenlerini hem de meslektaşlarını derinden üzdü.