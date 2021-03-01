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Serenay Sarıkaya’nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti!

Serenay Sarıkaya’nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti!
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09 Aralık 2021 - 14:47

Serenay Sarıkaya’nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti!

Güzelliği olduğu kadar yetenekleriyle de kendine hayran bırakan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın kariyerinin ilk zamanlarındaki fotoğraflarına bakınca değişimi şoke etti.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 1

Oynadığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra sesi ve güzelliğiyle de büyüleyen Seranay Sarıkaya’nın eski hali görenleri şaşırttı.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 2

Kariyer basakmaklarını adım adım çıkan Sarıkaya ilk olarak güzellik yarışmasına katıldı.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 3

Zamanla büyüyen oyuncu, önce saçlarını boyattı, yüz ifadesini değiştirecek kaşlarına şekil verdi ve daha sonra da göğüslerine silikon yaptırdı.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 4

Zaman geçtikte herkes gibi yüzüne ufak tefek dokunuşlar yapmayı ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 5

Kendine has havasıyla diğer oyunculardan ayrıldı.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 6

Serenay Sarıkaya’nın çocukluktan bugüne değişimi ise göz doldurdu.

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 7

İşte Sarıkaya’nın çocukluktan bugüne yıllar içindeki değişimi…

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 8
Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 9
Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 10
Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 11
Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 12

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 13

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 15

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 18

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 21

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 34

Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti! - Sayfa 44

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