Serenay Sarıkaya’nın kariyerindeki ilk zamanları şoke etti!
Güzelliği olduğu kadar yetenekleriyle de kendine hayran bırakan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın kariyerinin ilk zamanlarındaki fotoğraflarına bakınca değişimi şoke etti.
Oynadığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra sesi ve güzelliğiyle de büyüleyen Seranay Sarıkaya’nın eski hali görenleri şaşırttı.
Kariyer basakmaklarını adım adım çıkan Sarıkaya ilk olarak güzellik yarışmasına katıldı.
Zamanla büyüyen oyuncu, önce saçlarını boyattı, yüz ifadesini değiştirecek kaşlarına şekil verdi ve daha sonra da göğüslerine silikon yaptırdı.
Zaman geçtikte herkes gibi yüzüne ufak tefek dokunuşlar yapmayı ihmal etmedi.
Kendine has havasıyla diğer oyunculardan ayrıldı.
Serenay Sarıkaya’nın çocukluktan bugüne değişimi ise göz doldurdu.
İşte Sarıkaya’nın çocukluktan bugüne yıllar içindeki değişimi…