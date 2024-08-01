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Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybedecekti! Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi

Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybedecekti! Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi
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26 Ağustos 2024 - 14:50

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel’in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş acil ameliyata alındı. Bektaş, az kalsın elektronik sigara yüzünden ölüyordu.

Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybedecekti! Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, ölümden döndü.

Genç ismin önceki sabah kalbi sıkıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bektaş’ın göğüs boşluğuna hava kaçtığı tespit edildi ve acil ameliyata alındı.

Selen Görgüzel’in kızının elektronik sigara yüzünden bu hale geldiği öğrenildi. Apar topar hastaneye alınan Bektaş, hastane odasından son halini paylaştı.

Anne Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

“HAYATİ TEHLİKE YARATTI”

“Kızım elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.

“ŞU AN İYİLEŞME SÜRECİNDE”

Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.”

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