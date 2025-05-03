HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI’DAN AŞK DOLU TREN POZU!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam ederken sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak ikilinin Avrupa seyahati sırasında verdikleri poz, hayranlarını heyecanlandırdı.

Hakan Sabancı’nın Instagram hesabında paylaştığı, Roma ile Paris arasındaki bir tren yolculuğunda el ele verdikleri kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Aşklarını gözler önüne seren bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken “evlilik teklifi mi geldi?” soruları gündeme oturdu.

YÜZÜK DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Fotoğrafta Hande Erçel’in parmağındaki yüzük detayı da gözlerden kaçmadı. Bu detay, hayranları arasında “yüzük mü taktılar?”, “nişan mı var?” gibi yorumların yapılmasına neden oldu. Çiftin romantik paylaşımı, adeta aşklarını taçlandırdıkları yönünde yorumlandı.

HAKAN SABANCI: “ÇOK GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR”

Daha önce ilişkiye dair açıklama yapan Hakan Sabancı, “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor ama nedenini anlayamıyorum” ifadeleriyle özel hayatına dair nadir açıklamalardan birini yapmıştı.

AŞKIN ROTASI: MALDİVLER’DEN PARİS’E

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz haftalarda Maldivler’de tatil yapmış, ardından Avrupa turuna çıkmıştı. Roma ve Paris sokaklarından paylaştıkları kareler magazin gündemini süslerken, ikilinin birlikte geçirdiği her an mercek altına alınıyor.