EZEL’İN RAMİZ DAYISI UFUK BAYRAKTAR GÖZALTINDA!

Efsane dizi Ezel’de Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan şoke edici bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, bir restorana baskın düzenleyerek haraç istediği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

“HAFTALIK 25 BİN LİRA VERECEKSİN” İDDİASI

43 yaşındaki Bayraktar’ın geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte Beyoğlu’nda bir restorana gittiği, restoran sahibine “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği iddia edildi. Restoran sahibinden herhangi bir ödeme alamayan oyuncunun daha sonra yeniden mekâna gittiği ve bu kez 10 bin lira talep ettiği ileri sürüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Bayraktar, dün öğle saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE HAPİS YATMIŞTI

Ufuk Bayraktar, daha önce de adli olaylarla gündeme gelmişti. 2007 yılında yaşanan bir olay nedeniyle altı ay hapis yatmış olan oyuncu, buna rağmen sinema ve televizyon dünyasında önemli işlerde yer aldı. Kariyerinde birçok film ve dizide rol alsa da, en çok Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin gençliği ile hafızalara kazındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandı. Birçok kullanıcı, Bayraktar’ın başarılı oyunculuk kariyerine rağmen sık sık adının bu tür olaylarla anılmasına tepki gösterdi. Bazı hayranları ise suçlamaların doğruluğunu sorgularken, “Ezel’in Ramiz Dayısı” etiketi kısa sürede gündem oldu.