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Rize’de 1 saatlik ‘kaçan boğa’ kovalamacası: Böyle yakalandı

Rize’de 1 saatlik ‘kaçan boğa’ kovalamacası: Böyle yakalandı
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09 Temmuz 2022 - 15:02

Rize’de 1 saatlik ‘kaçan boğa’ kovalamacası: Böyle yakalandı

Rize’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatin sonunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğneyle atılarak yakalandı.

İslampaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık Boğa, sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamayınca Rize Belediyesi Kurban Timi’ne haber verildi. Araçlarla takip edilen boğa, Portakallık, Bağdatlı ve Gülbahar mahallelerini geçip 2 kilometre koştu.

 

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

 

Menderes Bulvarı’na inerek sürücülere de zor anlar yaşatan boğa, 1 saatin ardından veteriner hekim tarafından atılan sakinleştirici iğneyle yakalandı. Boğa, kamyona konulup, kesim yapılacak alana götürüldü.

HASTANE BAHÇESİNE GİREN KURBANLIK KOÇ, ZOR ANLAR YAŞATTI

Gezirlik Mahallesi’nde bulunan Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünden geçen başıboş kurbanlık Koç, ekiplerin dikkatini çekti. İtfaiye ekipleri, kurbanlık koçu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, koçu 500 metre ilerideki Tokat Devlet Hastanesi’ne kadar kovaladı. Koç, bu sırada hastane bahçesine girdi. Kurbanlık koçu yakalamak ekipler, büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya rağmen koç, hastanenin arka bahçesinden geçerek gözden kayboldu.

 

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

 

 

KAÇAN KURBANLIK, SAHİPLERİ İLE YAKALAMA TİMİNİ 10 KİLOMETRE PEŞİNDEN KOŞTURDU

Erzurum’da bayramın ilk gününde 10 kilometre kaçan kurbanlık büyükbaş hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin farklı noktalara kurduğu yerlerde kurbanlar kesildi. Kesime götürülen kurbanlıklardan bazıları kaçınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kurban Yakalama Timi’ devreye girdi. 2 kişiden oluşan tim, cep telefonu ihbarlarına yetişmeye çalıştı.

 

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

Kurban Yakalama Timi, Yakutiye ilçe Şükrüpaşa’dan gelen kaçak kurbanlık ihbarına müdahale etti. Sabahtan beri peşinden koştukları kurbanlık büyükbaş hayvanı yakalamak için timden yardım istediklerini söyleyen Yiğit Katkat, 20 kişinin yakalayamadığını söyledi. Şükrüpaşa’da boş arazide uyuşturucu iğne atan silahla vurulan hayvan buna rağmen tren raylarında koşmaya başladı. Vatandaşları ve timi peşinden koşturan kurbanlık, yaklaşık 10 kilometre kaçtı. Uzun süren takibin ardından iğnenin etkisiyle yere düşen hayvan, kamyonete konularak kesime götürüldü.

KOLU KIRILDI

Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi’nde kurbanlık hayvanı kamyonetten indirmeye çalışan Bülent Aktaş’ın aldığı darbeyle kolu kırıldı. Aktaş, kesim öncesi ‘Kurban Yakalama Timi’nden yardım istedi. Bağlandığı ağaçta bile yanına kimseyi yaklaştırmayan hayvan, iğneyle sakinleştirildikten sonra kesildi. Salih TEKİN- Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)-  

HALATI KOPARDI DÜŞEN KİŞİYİ EZDİ

Başakşehir Güvercintepe mahallesinde bayram namazı sonrası toplanan kişiler, kurbanlık dananın kesimi için hazırlıklara başladı. Gözleri kapatılan dana kaçmaya çalıştı. Sahiplerinin halatından tutarak durdurmaya çalıştığı dana iki kişiyi yere düşürdü. Daha sonra olduğu yerde birkaç tur atan kurbanlık dana hızla koşarak bağlı bulunduğu halatı koparttı ve önünde çıkan bir kişiyi de ezip kaçtı. Kaçan dananın arkasından giden sahipleri kovalamacanın ardından danayı tekrar yakaladı. Kurbanlık dananın kaçtığı ve bir kişiyi ezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

 

KURBANLIK KAMYONETTEN ATLADI

Bu arada Pendik’te kesim alanına götürülmek üzere kamyonete bindirilen boğa araçtan atlayıp yere düştü.

Olay sabah saatlerinde Kurtköy Sülüntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan boğa, kesim alanına götürülmek üzere kamyonete bindirilip bağlandı. Bir süre sonra boğa huysuzlanınca araç sürücüsü kamyoneti durdurdu. Ardından gözü örtülü olan boğa, ön bacaklarını kamyonetten sarkıttı. Daha sonra da atladı. Ancak boğa yere yığıldı. Boğanın çaresizlik içinde yere yığılışı, çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

 

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

 

Esnaf Mahir Can, “Biz kapının önünde oturuyorduk. Küçük bir araba kocaman bir boğayı taşıyordu. Araba çok sarsıldı. Biz zaten anlamıştık boğanın arabadan atlayacağını. Bir anda arabadan kendini aşağı atınca ağzında küçük bir yırtılma oldu. Çok yazık oldu hayvana. Daha sonrasında hayvanı kaldırdılar arabaya bağladılar. Yavaş bir şekilde götürdüler. Daha farklı bir şekilde taşınabilirdi. Bu şekilde olmamalıydı” dedi. Serdar ALTINTEPE – Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ / İSTANBUL,(DHA)

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