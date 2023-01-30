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Nesli tükenme tehlikesi altında… Tunceli’de görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında… Tunceli’de görüntülendi
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30 Ocak 2023 - 11:47

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, bu kez Mazgirt ilçesine bağlı Aşağıtarlacık köyünde yaşayan Eren Kaya isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Susamurunu görüntüleyen Kaya, “Arkadaşımla birlikte Uzunçayır Barajı kıyısında gezinti yapıyorduk. Gölün kıyısında bir hareketlilik fark ettim. Su samurunu görünce telefonumla kısa da olsa görüntüleyebildim. Doğamıza değer vermemiz lazım. Bu doğayı ve doğadaki canlıları korumamız lazım” dedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan Su Samuru bölgede çok sık görülürken; daha önce de Çemişgezek Tağar, Munzur ve Pülümür çaylarında görüntülenmişti.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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