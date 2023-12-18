Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Seçil Erzan’ın kırdığı telefon onarıldı, mesajları ortaya çıktı! “Ben gidiyorum, kimseye söyleme”

Seçil Erzan’ın kırdığı telefon onarıldı, mesajları ortaya çıktı! “Ben gidiyorum, kimseye söyleme”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
18 Aralık 2023 - 11:07

Türkiye’nin konuştuğu, ünlü futbolcuların adının karıştığı dolandırıcılık olayında, bankacı Seçil Erzan’ın kırık telefonu incelemeye alınmıştı. Erzan’ın telefonunda 180 bin mesaj tespit edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara merkezli kamuya FETÖ operasyonuAnkara merkezli kamuya FETÖ operasyonu
Efsane rock müzik grubu AC/DC’nin bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayatını kaybettiEfsane rock müzik grubu AC/DC’nin bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayatını kaybetti
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdiFenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçay’dan Gökhan Özoğuz’a sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçay’dan Gökhan Özoğuz’a sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!
Marmara’ya karın yağacağı tarih açıklandı. Botlarınızı, atkılarınızı, şapkalarınızı hazırlayınMarmara’ya karın yağacağı tarih açıklandı. Botlarınızı, atkılarınızı, şapkalarınızı hazırlayın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 bakanlığın bütçesi yıl bitmeden tükendi! Temmuz ayında yapılan eklemeye rağmen…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yıkık eve AFAD’dan ‘hasarsız’ raporu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM: Aldatılan eş sevgiliden tazminat isteyemez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara merkezli kamuya FETÖ operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Carlo Ancelotti, Arda Güler’in dönüş tarihini duyurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da dehşet evi! Arkadaşını öldürdü, sevgilisine 21 gün tecavüz etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rektör ve ailesi otelde oda bulamadı, şikayetini İstanbul Üniversitesi’nin resmi sayfasından yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücrette ikinci randevu bugün! İşte olası senaryolar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan’ın kırdığı telefon onarıldı, mesajları ortaya çıktı! “Ben gidiyorum, kimseye söyleme”
SON DAKİKA HABERLERİ
THY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadıAralık 17, 2023-6:44 pm
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi!Aralık 17, 2023-6:42 pm
Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 kişi atanacak!Aralık 17, 2023-6:41 pm
Mehmet Büyükekşi’den istifa açıklamasıAralık 17, 2023-6:36 pm
Bahçeli’den Erdoğan’a ‘baba ocağı’ jestiAralık 15, 2023-5:28 pm
Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu: Yoğun bakımda tutuluyorAralık 15, 2023-5:25 pm
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı hakaret davasından karar geldi!Aralık 15, 2023-11:03 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !