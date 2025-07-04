Ekrem İmamoğlu’na Yönelik Sahtecilik İddiası Mahkemede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydolduğu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüne yatay geçiş yaptığı belirtildi.

İddianamede, İmamoğlu’nun bu süreçte Girne Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlendiği iddia edilen not döküm çizelgesiyle yatay geçiş yaptığı, ancak bu çizelgenin üniversite kayıtlarıyla uyuşmadığı ifade edildi. Savcılık, söz konusu belgenin gerçeği yansıtmadığını ve “sahte” olduğunu öne sürdü.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) da görüşüne yer verilen iddianamede, İmamoğlu’nun bu belgeyi kullanarak İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı, ardından buradan mezun olup yüksek lisans başvurusu yaptığı, askerlik işlemlerini gerçekleştirdiği ve siyasi adaylık başvurularında bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği iddia edilerek 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak talebinde de bulunuldu.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.