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Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı finale yükseldi

Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı finale yükseldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Aralık 2023 - 15:59

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya’nın Dentil Praia ekibini 3-1 yenerek finale yükseldi.

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