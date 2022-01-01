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Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!

Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!
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24 Ocak 2022 - 13:39

Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu. Acı haberin ardından canlı yayına bağlanan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti.

Fatma Girik'in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!

Yeşilçam’ın ‘4 Yapraklı Yonca’sından biri olan Fatma Girik hayatını kaybetti. Acı haberin ardından CNN Türk’e açıklama yapan Hülya Koçyiğit, yayında konuşmakta güçlük geçerek gözyaşlarına boğuldu.

“ÇOK İYİYDİ, AKLI BAŞINDAYDI…”

“Başımız sağolsun. Benim çok çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Onu sık sık ziyaret ederdim. Konuşabilmek için kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir ay kadar önce kendisini ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Beni sonra ararsanız daha iyi olacak.”

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