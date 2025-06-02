CHP LİDERİ ÖZEL: “İMAMOĞLU İÇİN TOPLANAN İMZA 20 MİLYONA YAKLAŞTI”

“TARİHİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ”

“Buradan ilan ediyorum. İmza sayımız 15 milyonu aştı, 17 milyonu aştı, 20 milyona yaklaştı. Hedefe ulaşmamıza çok az kaldı. Ama artık imza vermeyenleri bulmak, onlara ulaşmak sizlere kalıyor. Herkes yakınındakini teşvik etsin.”

“İMZA VERMEYEN KALMASIN”

“Sesimi duyan herkese söylüyorum; henüz imza vermeyen varsa, versin. Verdiyse bir başkasını daha getirsin. Bu sadece bir imza değil, demokrasiye sahip çıkma iradesidir.”

ERKEN SEÇİM TALEBİ YİNE GÜNDEMDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına ilişkin son verileri paylaştı. Özel, kampanyanın tarihî boyutlara ulaştığını belirterek, imza sayısının 20 milyona yaklaştığını duyurdu.23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla başlatılan kampanyanın Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdığını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel, tüm yurttaşlara çağrıda bulunarak kampanyaya destek isteyen bir dille şöyle konuştu:Mitingde erken seçim talebini de yineleyen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere tutuklandığını, halkın iradesinin yok sayıldığını belirtti. Kampanya ile hedeflenenin yalnızca bir serbest bırakma değil, halkın sesini güçlü şekilde duyurmak olduğunu ifade etti.